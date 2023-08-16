Шеф-повар из Сургута разработал меню для пассажиров бизнес-класса авиакомпании Utair

Пассажирам авиакомпании предложат блюда сибирской кухни Фото: Юлия Кучеренко

Шеф-повар из Сургута Егор Королев разработал меню для пассажиров бизнес-класса авиакомпании Utair. В компании рассказали, что новое меню доступно пассажирам бизнес-класса уже с августа.

Рацион разработан по концепции сибирской кухни, которую придумал шеф-повар из Сургута. Пассажирам бизнес-класса предложат блюда из форели и муксуна, стейки из мраморной говядины, блинчики с вареньем и вкуснейшие десерты с ягодами.

Команда поваров работала над рационами полгода. Выбраны самые вкусные и востребованные блюда сибирской кухни, тестировали, как меняется вкус ингредиентов в полете. Проведено несколько дегустаций вместе с пассажирами.