В Нижневартовске спасли годовалого ребенка с батарейкой в пищеводе

Фото: Детская больница Нижневартовска

Врачи спасли годовалого малыша, который проглотил батарейку и целую неделю никто не догадывался об этом. В детскую окружную больницу Нижневартовска ребенка доставили в тяжелом состоянии. К счастью, малыш остался жив и получил необходимый комплекс медицинской помощи.

- В последние годы, в связи с широким распространением бытовой электроники, содержащей маленькие батарейки, увеличилось количество таких случаев. У поступившего малыша батарейка находилась в пищеводе одну неделю и успела нанести серьезный вред здоровью в виде сформировавшихся язв и пролежней, - рассказал врач-детский хирург, эндоскопист Нижневартовской окружной клинической детской больницы Вячеслав Воронин.

Обошлось без операции, батарейку извлекли эндоскопическим методом. После лечения стенки пищевода зажили без осложнений и малыша выписали домой под дальнейшее наблюдение медиков. Позже специалисты проведут контрольное исследование и оценят восстановление слизистой, а также проходимость пищевода.