Бригада Центра медицины катастроф провела экстренное кесарево женщине в Горноправдинске. Фото: архив КП

Медикам в Югре пришлось провести срочные оперативные роды в поселке Горноправдинск Ханты-Мансийского района. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

- Выездная акушерско-анестезиологическая бригада Центра медицины катастроф провела выездные оперативные роды в п. Горноправдинск. 35 недель беременности, тяжелая преэклампсия (при тяжелой ПЭ наблюдается задержка развития плода и течение заболевания требует досрочного родоразрешения), кровотечение - сообщил Добровольский.

Акушер - гинеколог, анестезиолог - реаниматолог, неонатолог и две медсестры в экстренном порядке подготовили операционную, и провели операцию кесарева сечения. Родилась малышка ростом 47 см, весом 3094 граммов. Маму с новорожденной доставили в ОКБ Ханты-Мансийска.