Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 августа 2023 15:02

С начала года на дорогах Югры погибли 70 человек

За 7 месяцев 2023 года в 638 авариях погибли 70 человек и 852 получили травмы
Виктория Терина
С начала года на дорогах Югры погибли 70 человек. Фото: архив УГИБДД России по ХМАО-Югре

С начала года на дорогах Югры погибли 70 человек. Фото: архив УГИБДД России по ХМАО-Югре

За семь месяцев 2023 года на дорогах Югры погибли 70 человек. Такую статистику приводит окружная Госавтоинспекция.

В сообщении ГИБДД отмечается, что в Югре за 7 месяцев текущего года в 638 авариях погибли 70 человек и 852 получили ранения различной степени тяжести. Основными причинами ДТП стали: несоблюдение очередности проезда перекрестков и выезд на встречку.

- Госавтоинспекция Югры проводит различные мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения, но безопасность на дороге зависит также от ответственности и сознательности всех участников дорожного движения - отметили в ГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Тюменцы просят власти обезопасить «трассу смерти», где в ДТП гибнут люди.

Местные жители предлагают установить на трассе Тюмень – ХМАО разделитель движения и отбирать машины у нарушителей ПДД (подробнее)