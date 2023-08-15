С начала года на дорогах Югры погибли 70 человек. Фото: архив УГИБДД России по ХМАО-Югре

За семь месяцев 2023 года на дорогах Югры погибли 70 человек. Такую статистику приводит окружная Госавтоинспекция.

В сообщении ГИБДД отмечается, что в Югре за 7 месяцев текущего года в 638 авариях погибли 70 человек и 852 получили ранения различной степени тяжести. Основными причинами ДТП стали: несоблюдение очередности проезда перекрестков и выезд на встречку.

- Госавтоинспекция Югры проводит различные мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения, но безопасность на дороге зависит также от ответственности и сознательности всех участников дорожного движения - отметили в ГИБДД.

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