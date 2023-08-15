В Ханты-Мансийске выявлен очаг бешенства Фото: Татьяна Коркина

В Ханты-Мансийске выявлен очаг бешенства. Об этом сегодня, 15 августа, сообщили в Природнадзоре Югры.

- Введен карантин по бешенству животных на отдельной территории, расположенной по адресу: Ханты-Мансийск, микрорайон Восточный, участок 14 - говорится в сообщении.

Во время исследования выявлено место нахождения источника бешенства – слюна больных восприимчивых животных. Территория прилегающая к эпизоотическому очагу радиусом 700 метров находится в зоне действия карантина.

Во время карантина запрещено ввозить и вывозить животных с территории карантина, запрещено проводить какие-либо мероприятия, связанные с участием животных. Как отметили в Природнадзоре, очаги городского типа бешенства могут сформироваться у диких собак, кошек, у сельскохозяйственных животных. Важно соблюдать осторожность, так как это заболевание является смертельным.

- При обнаружении животных с признаками бешенства (агрессивность, неадекватное поведение, обильное слюноотделение), рекомендуем немедленно сообщите об этом в Ветеринарную Службу ХМАО – Югры - добавили специалисты.