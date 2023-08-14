Жительница ДНР встала на ноги благодаря югорских медикам. Фото: Сургутская травмбольница

Пациентка из ДНР, прибывшая в Сургутскую травмбольницу в начале августа, уже готовится к выписке. Об этом рассказали в пресс-службе медучреждения. 66-летняя Лариса Рожкова в последние годы передвигалась только на ходунках, но благодаря медикам из Югры она постепенно возвращается к здоровому шагу.

На какое-то время ей еще понадобятся костыли в качестве дополнительной опоры, но благодаря проведенной высокотехнологичной операции женщина сможет ходить самостоятельно и отправится домой, в Енакиево.

- Технически операция не представляла никакой сложности. Однако состояние пациентки требовало соответствующей подготовки к вмешательству. По результатам комплексного предоперационного обследования специалистов насторожил очень низкий уровень гемоглобина в крови. Это говорило о наличии анемии тяжелой степени. Ларисе Антоновне трижды потребовалось переливание крови. Под контролем наших терапевтов жизненно важные показатели удалось скорректировать - сообщили в Сургутской травмбольнице.

Женщина перенесла операцию благополучно, но ее наблюдение у терапевта по месту жительства продолжится и в дальнейшем.