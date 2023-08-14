В Сургуте хотят отменить концерт Дианы Арбениной Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

Организация «Русская община» по ХМАО собирается добиться отмены концерта Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» в Сургуте.

Выступление артистки должно состоятся 23 октября 2023 года, но представители общины готовят петицию, чтобы концерт отменили. Об этом организация сообщила в своем telegram-канале.

- Братья и Сестры у нас появились работа а именно нужно сделать все что бы отменить концерт данного персонажа и привлечь организаторов, о чем вообще думают люди да еще и ледовой дворец спорта большой вопрос. Пока наши парни гибнут на фронте они дают врагам выступать у себя на сцене и зарабатывать деньги - говорится в сообщении.

Билеты на концерт продаются через КТЦ «АКС-север», однако сейчас сайт центра выдает ошибку при попытке купить билет на выступление «Ночных снайперов».

Отметим, что ранее концерты Дианы Арбениной отменяли и в других российских городах, связано это с позицией артистки по поводу СВО.