В югорских колониях и СИЗО за полгода 17 пар узаконили отношения Фото: Вадим Бегун

В первом полугодии 2023 года в учреждениях УФСИН России по ХМАО – Югре узаконили отношения 17 пар. По информации ведомства, десять церемоний бракосочетания проходили в югорских колониях и СИЗО.

- Как и полагается, молодожены обменялись обручальными кольцами и получили свидетельства о регистрации брака, но по окончании мероприятия ювелирные украшения и первые семейные документы передали хранительницам семейного очага - говорится в сообщении пресс-службы УФСИН.

Из десяти счастливчиков, нашедших свою любовь, шесть осужденных к принудительным работам, в исправительных центрах Сургута, зарегистрировали брак со своими избранницами в городских отделах ЗАГС. На свадьбах даже присутствовали близкие и приглашенные гости, а в некоторых случаях и руководство УФИЦ.

Одна пара молодоженов образовалась среди осужденных исправцентра при ЛИУ-17. Они познакомились во время отбывания наказания, а спустя время решили пожениться. Сейчас они живут в разных общежитиях, но хотят жить вместе, что будет возможно после одной трети назначенного судом срока наказания.

- Создание семьи является хорошей мотивацией для исправления осужденных и воспитывает в них стремление к скорейшему освобождению из мест лишения свободы, - отметил врио старшего инспектора группы воспитательной и социальной работы с осужденными югорского УФСИН Денис Юров.