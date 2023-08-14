Пожары в Югре: последние новости на 14 августа 2023 года

Фото: Главное управление МЧС России по ХМАО - Югре.

В Югре по-прежнему горит лес. По последним данным департамента недропользования и природных ресурсов, в Югре проводятся работы по тушению 17 лесных пожаров на площади больше 2720,16 гектара, семь из которых локализованы на площади 2476,05 гектара. Шесть пожаров действуют в Белоярском лесничестве на площади 2471 гектар земли, из них локализованы пять.

За прошедшие сутки ликвидированы четыре лесных пожара, новые возгорания не обнаружены. Причиной этих пожаров являются грозы и безветренная погода. В тушении возгораний участвует 260 человек. Угроз населенным пунктам и объектам экономики нет. В тушении природных пожаров используется спецтехника, кроме того семь самолетов — на мониторинге, семь вертолетов — на тушении пожаров, из них два с водосливными устройствами.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре потушили 162 ландшафтных пожара на площади 26 399,33 га, 560 лесных пожаров на площади 57 507,5 га и 7 возгораний в природных заповедниках на площади 525,1 га.

На сегодняшний день Югра занимает четвертую строчку в списке регионов по площади лесных пожаров. По информации Федеральной Авиалесоохраны, за сутки удалось потушить 53 лесных пожара в 22 регионах России. Проводятся работы по тушению 235 лесных пожаров в 15 регионах.

Напомним, что на территории округа все еще действует особый противопожарный режим, с 25 мая введен запрет на посещение лесов и въезд в лесные массивы на автотранспортных средствах, в том числе для ведения охота и рыболовства в поймах крупных рек. Режим ЧС, введенный из-за огненной стихии сняли 22 июля. На территории Белоярского района с 6 августа введен режим чрезвычайной ситуации, связанный с лесными пожарами.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если вы стали очевидцем пожара, обращайтесь в специализированную диспетчерскую службу Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры 8 (3467) 33-15-46; на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00; службу экстренного реагирования 112.