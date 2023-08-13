В Кондинском районе изготавливают уникальные спички, которые не гаснут в сильный ветер. Фото: Виктория Гаврик

В югорском селе Леуши Кондинского района пункт сбора помощи военнослужащим, которые несут службу в зоне СВО, развернут на базе модельной библиотеки. Жители населенного пункта собирают продукты питания, средства личной гигиены и нательное белье.

Именно в селе Леуши изготавливают не только блиндажные свечи, но и негаснущие спички, которые держат пламя даже в сильный ветер и могут гореть до получаса.

Сейчас местные активисты заканчивают заготовку первой партии. К слову, в России такие спички изготавливаются только в Леушинской модельной библиотеке и подмосковной Лобне.

- Идея возникла спонтанно, мама в интернете увидела, что в подмосковной Лобне занимаются этими спичками. Я изучила информацию, что требуется для изготовления спичек и подала объявление. Дальше подключились детские сады из Леушей из Лиственничного. Они начали сбор ниток, шпажек, японских палочек, салфеток, спичек, свечей, - отметила автор инициативы Зинаида Южакова.