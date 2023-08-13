Погода в Югре готовит мощные и неожиданные «качели». Фото: Виктория Гаврик

О том, что погода в Югре готовит мощные и неожиданные «температурные качели», заставляет думать прогноз сервиса «Вентускай.ком». Так, согласно прогнозу синоптиков, с воскресенья, 13 августа 2023 года, температура в ХМАО начнет повышаться.

Как передает сервис, к 14:00 температура воздуха в Югре составит +29 градусов Цельсия, местами по области – до +30 градусов. Однако, уже вечером, 13 августа 2023 года, столбики термометров опустятся до +3 градусов.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО.

Впрочем, в конце следующей недели в ХМАО ожидается мощное похолодание. Так, в ночь на 19 августа 2023 года, температура в Сургуте и Нижневартовске упадет до +1 градуса Цельсия, местами по области прогнозируется аналогичная температура. Дневная температура 19 августа составит от +15 до +17 градусов Цельсия.