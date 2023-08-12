На дачах и в гаражных кооперативах Сургута могут организовать мешковой сбор мусора

Фото: администрация Сургута

Власти Сургута пытаются решить проблему с твердыми коммунальными отходами. Накануне сложившуюся ситуацию обсудили на заседании штаба по городскому хозяйству под председательством главы Андрея Филатова.

В настоящее время на территории Сургута имеется двух тысяч мусорных площадок, на которых установлено почти шесть тысяч контейнеров. Ответственность за их внешний вид несут собственники: в многоквартирных домах это управляющая компания и жильцы, а в дачных кооперативах и гаражных товариществах - председатели правлений.

В числе наиболее актуальных для города проблем - отсутствие части оборудования, например, крышек для контейнеров, несвоевременный вывоз мусора и выброс в баки мусора, которые не относятся к ТКО - это растительные отходы, стройматериалы и автомобильные шины.

Что касается дачных товариществах, их главная проблема - невозможность установки контейнерных площадок. Речь идет о тех кооперативах, которые уже давно освоены, и ширина дорог не позволяет безопасно проехать грузовому автомобиля. Решением данной проблемы может стать обустройство мешкового сбора мусора.

В планах у департамента городского хозяйства - обеспечить 100% дачных и гаражных кооперативов контейнерными площадками или мешковым сбором. Достичь цели можно ранее 2025 года: для этого нужна комплексная совместная работа администрации города и регионального оператора «Югра-Экология».