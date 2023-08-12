Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске увековечат память героев России. Как рассказали в городской администрации, речь идет о проекте «Герои и подвиги» местного активиста и ветерана боевых действий Михаила Пинигина.

- Общественник разрабатывает проект по увековечению памяти героев - тех, кто в разные годы защищал Отечество, и сейчас, участвуя в СВО, отстаивает интересы России, защищает Донбасс и его жителей, - прокомментировали в мэрии.

Михаил планирует установить стенды с именами, фотографиями и биографией бойцов, отличившихся в разные военные годы. Это не только герои Донбасса и нижневартовцы, но и всей страны.

По словам активисты, подобные проекты должны реализовываться в каждом городе России.

Кстати, вместе с единомышленниками Михаил регулярно собирает гуманитарные грузы, которые затем отправляются на линию соприкосновения.