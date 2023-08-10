В Югре 10 августа похолодает и усилится ветер Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня небо будет облачным с прояснениями. По восточной половине местами пройдет кратковременный дождь, по западной половине осадков не ожидается. Ветер северный ночью 4-9 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с, днем 8-13 м/с, в отдельных районах порывы усилятся до 15-17 м/с. Ночью похолодает до +8, +13 °С, днем столбик термометра покажет +16, +21 °С.

В Ханты-Мансийске также облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9, +11 °С, днем +17,+19 °С.

Подробнее о погоде в регионе можно посмотреть в инфографике МЧС.