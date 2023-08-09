Фото: Жители Нижневартовска собрали 3,5 тонны корма для бездомных животных Фото: Юлия Кучеренко

Жители Нижневартовска вместе с зоозащитниками собрали почти 3,5 тонны корма. Участниками акции в том числе стали воспитанники детского сада «Солнышко» и их акции «Четыре лапки». Весь собранный корм направили в фонд «Чиж».

Кроме того, в Нижневартовске состоялось несколько сотен "Уроков добра", во время которых дети узнали о профессии ветеринара, поняли насколько важно гуманное отношения к бездомным животным, о правилах поведения при встрече с собаками на улицах города, и о необходимости чипирования и вакцинации домашних животных.

В городе планируют продолжать зоозащитные акции. А в целом по округу с 2021 года реализуется «Концепция обращения с животными», основной задачей которой является гуманное обращение с питомцами и обеспечение безопасности граждан.