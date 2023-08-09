Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 августа 2023 6:29

В Нижневартовске задержали вооруженного мужчину после конфликта с молодой соседкой

В ХМАО полиция проверяет вооруженного мужчину, который поругался с соседкой
Виктория Терина
В Нижневартовске задержали вооруженного мужчину после конфликта с молодой соседкой

В Нижневартовске задержали вооруженного мужчину после конфликта с молодой соседкой

Фото: Татьяна Коркина

Полиция проводит проверку из-за конфликта в Нижневартовске. В полицию обратилась 18-летняя девушка, сообщив, что около 1 подъезда д. 26 по проспекту Победы находится мужчина с пистолетом. Правоохранители быстро задержали его и доставили в отдел полиции. Экспертиза показала, что у мужчины было пневматическое газобалонное оружие, которое не является огнестрельным оружием.

- В отношении 39-летнего доставленного составлены административные материалы по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) и ст.19.15.1 КоАП РФ (Проживание гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации) - сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

После расследования правоохранители примут решение о его дальнейшем наказании.