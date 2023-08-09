В Ханты-Мансийске в ДТП два мотоциклиста и одна пассажирка получили травмы

Фото: Госавтоинспекция Югры

В Югре зарегистрировано 5 ДТП, в которых 7 человек получили травмы. Так, в Ханты-Мансийске, по данным ГИБДД, в аварии пострадали два мотоциклиста и одна пассажирка.

Случилось это накануне поздно вечером, 43-летний водитель «Lifan», при проезде нерегулируемого перекрестка по второстепенной дороге не уступил дорогу двум мотоциклам «BMW» и «Yamaha». В результате ДТП оба водителя мототранспорта, а также 42-летняя пассажирка «BMW» получили травмы.

Фото: Госавтоинспекция Югры

Кроме того, за сутки на дорогах Югры сотрудники Госавтоинспекции задержали 10 нетрезвых водителей. За выезд на полосу встречного движения наказано 106 водителей и 57 - за нарушение правил перевозки детей.