Ханты-Мансийск стал одним из самых «умных» городов среди всех муниципалитетов Югры

Фото: телеграм-канал главы Ханты-Мансийска

Ханты-Мансийск вновь стал одним из самых «умных» городов среди всех муниципалитетов Югры в рейтинге IQ-городов, проводимом Минстроем РФ. Об этом рассказал глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

По итогам рейтинга за 2022 год «Умный город – Умная страна» столица Югры набрала 82,14 балла и заняла шестое место рейтинга в категории «Большие города» с населением от 100 до 250 тысяч жителей. В этой категории участвовало 94 города.

- Отмечу, что индекс цифровизации рассчитывается более чем для 200 городов, которые участвуют в ведомственном проекте Минстроя России «Умный город». С 2019 года Ханты-Мансийск является федеральной пилотной площадкой проекта. Мы реализуем комплекс мероприятий по цифровизации туристической, социальной сфер, внедряем передовые инженерные решения в городскую и коммунальную инфраструктуру. - отметил Максим Ряшин.