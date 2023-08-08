В ХМАО за сутки двое детей на самокатах попали под колеса авто

Фото: Госавтоинспекция Югры

В Югре за сутки зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадали 2 ребенка. Оба ребенка попали под колеса авто на самокатах.

Первая авария произошла в Мегионе, когда 59-летняя автоледи «Hyundai» на автостоянке при движении задним ходом не убедилась в безопасности и наехала на 5-летнего мальчика, передвигающегося на самокате. Вторая авария случилась в Сургуте. По данным ГИБДД, 44-летний водитель «Chevrolet» сбил 9-летнего мальчика, который пересекал нерегулируемый пешеходный переход, не спешившись с самоката.

Фото: Госавтоинспекция Югры

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции ХМАО задержано 11 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 160 водителей и 55 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры предупреждает всех участников дорожного движения о

строгом соблюдении ПДД и внимательности на дороге.