Житель Советского района получил штраф за нападение на полицейского Фото: Юлия Кучеренко

Житель Советского района осужден за нападение на полицейского, которое произошло в конце мая 2023 года.

В ОМВД России по Советскому району рассказали, что 64-летний мужчина был пьян и находился в одном из торговых центров города. К нему подошли полицейские, пытаясь доставить в полицию для разбирательства и наказания за пьянство в общественном месте. Но в планы пенсионера это явно не входило и он начал вести себя агрессивно, ударив кулаком по лицу полицейскому.

Раньше мужчина уже был наказан за нарушение общественного порядка и после этого случая оказался в суде.

- В настоящее время мужчина осужден и признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Судом учтено полное признание вины, престарелый возраст подсудимого, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу - сообщили в пресс-службе окружной полиции.