Хирурги из ХМАО спасли жизнь 75-летней пациентке, проведя ей рискованную и редкую операцию

Фото: Сургутская травмбольница

Чтобы спасти жизнь пациентке хирурги из ХМАО сделали ей редкую и рискованную операцию.

73-летнюю пациентку из Нефтеюганска поступила в Сургутскую травмбольницу с симптомами прогрессирующей мышечной слабости. У женщины не слушались руки, отвисала челюсть, не поднимались веки. Это была неврологическая патология, но без помощи хирургов было не обойтись. Причиной заболевания стала злокачественная опухоль между сердцем и грудиной. Она образовалась из ткани вилочковой железы - органа, который у взрослых людей должен быть редуцированным и неактивным. Но в данном случае он вырабатывал аутоантитела, которые блокировали передачу сигнала от нервов к мышцам.

- Заболевание довольно редкое, но коварное. Годами может протекать незамеченным, но в итоге всё равно даст о себе знать. Обычно начинает проявляться двоением в глазах, птозом век, затруднением жевания и глотания, утомляемостью мышц шеи и конечностей. Со временем симптомы усиливаются. Помимо ухудшения самочувствия и снижения качества жизни, существует опасность остановки дыхания. Чтобы не допустить миастенического криза, который у нашей пациентки мог случиться в любой момент, принято решение удалить тимому, из-за которой прогрессировала нервно-мышечная патология, - рассказал главный торакальный хирург Югры, заведующий хирургическим отделением Сургутской травмбольницы Владимир Корженевский.

Операция осложнялась тем, что у пациентки в любой момент могла отказать дыхательная функция, и само вмешательство было очень рискованным из-за ослабленного организма пожилой женщины. Она могла просто не пережить такую нагрузку. Женщине заранее назначили курс препарата, улучшающего нервно-мышечную передачу, и после накопления эффекта провели операцию по удалению опухоли.

Теперь у пациентки есть шансы на выздоровление. Сейчас она продолжает лечение у невролога.