Югорские врачи помогли военнослужащему восстановится после тяжелых ранений

Фото: скриншот из видео/ пресс-служба правительства ХМАО

Врачи из Югры поставили на ноги раненого бойца СВО. Об этом сообщает пресс-служба правительства Югры. Боец 7 февраля получил многочисленные ранения рук и ног. Его доставили в Главный военный клинический госпиталь им. Н. Н. Бурденко в Москве, где он перенес несколько операций. Затем мужчину отправили восстанавливаться в Читу, но никаких улучшений в его состоянии не наблюдалось. Он получил отпуск на два месяца и решил обратиться за помощью в реабилитационный центр в Ханты-Мансийске.

Врачи Югры помогли военнослужащему с позывным "Фил" восстановится. Он прошел полный курс реабилитации в окружном центре и уже смог самостоятельно ходить. Как говорит солдат, после реабилитации стал ходить даже лучше, чем раньше.

- Хочу выразить благодарность окружному реабилитационному центру Ханты-Мансийска за оказанную помощь в реабилитации, за мое восстановление. Каждому сотруднику низкий поклон за вклад в мое лечение, - отметил он.