В Югре в начале рабочей недели 7 и 8 августа пройдут кратковременные дожди

В некоторых районах порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. Фото: Виктория Гаврик

В Югре с понедельника начнется череда дождей. Грозы и осадки ожидаются в ХМАО 7 и 8 августа 2023 года. В некоторых районах порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду, рассказали в пресс-службе Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Температура ночью +11…+16 °С, днем +25…+30 °С, местами по восточной половине +19,+24°С, - указано в сообщении.

Согласно данным синоптиков, во вторник, 8 августа, ожидается аналогичная погода. Однако ветер снизит скорость до 12 метров в секунду и сменит направление, он станет северо-восточным. 9 августа кратковременный дождь сохранится только на востоке округа, в западной части – без осадков.