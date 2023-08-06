В Югре из многоэтажки выселили целый подъезд ради капремонта

Фото: Эльвира Бугай / Telegram-канал.

В Югре из многоэтажного дома выселили целый подъезд ради капитального ремонта. Здание в Нефтеюганске начало разрушаться еще в 2016 году. По словам мэра города Эльвиры Бугай, дефекты в МКД фиксировались семь лет назад.

В 2019 году власти открыли аукцион на поиски подрядной организации, ранее его уже обновляли восемь раз, но заявок так и не было подано. Весной 2023 года из-за состояния дома власти объявили режим повышенной готовности. Югорский фонд решил досрочно отремонтировать дом.

Жильцам предложили добровольно покинуть квартиры. Горожан переселили в маневренный фонд.

— В ближайшие месяцы в целях безопасности и для беспрепятственной работы техники, территория многоквартирного дома будет огорожена строительным барьером, — заявила мэр города в соцсетях.

На сегодняшний день рабочие ведут ремонт первой плиты перекрытия. На каждый подъезд подрядчик хочет потратить до трех месяцев.