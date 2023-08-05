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НовостиПолитика5 августа 2023 13:14

Стало известно, кто возглавил «Управление автомобильных дорог» Югры

У «Управление автомобильных дорог» Югры новый руководитель
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Новым руководителем югорского «Управления автомобильных дорог» стал Алексей Осинцев. Решение об этом было принято на прошедшем заседании регионального правительства.

«На должность директора казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Управление автомобильных дорог» назначить Осинцева Алексея Викторовича. Проведена оценка компетенций кандидата на замещение вакантной должности и получен положительный результат», - говорится в документе, размещенном на сайте окружного правительства.

Также в этот день были оглашены еще два важных назначения. Так, директором Советского политехнического колледжа стала Надежда Болдырева, а Игорь Есин возглавил Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе.