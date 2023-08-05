Стало известно, кто возглавил «Управление автомобильных дорог» Югры

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Новым руководителем югорского «Управления автомобильных дорог» стал Алексей Осинцев. Решение об этом было принято на прошедшем заседании регионального правительства.

«На должность директора казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Управление автомобильных дорог» назначить Осинцева Алексея Викторовича. Проведена оценка компетенций кандидата на замещение вакантной должности и получен положительный результат», - говорится в документе, размещенном на сайте окружного правительства.

Также в этот день были оглашены еще два важных назначения. Так, директором Советского политехнического колледжа стала Надежда Болдырева, а Игорь Есин возглавил Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе.