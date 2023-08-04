В Югре 4 августа горит больше 140 гектаров леса

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В Югре 4 августа проводятся работы по тушению 6 лесных пожаров на площади 141 га. По информации департамента недропользования и природных ресурсов Югры, 1 локализованный пожар в Советском лесничестве на площади 90 га, 4 пожара в Белоярском лесничестве на площади 42 га; 1 локализованный пожар в Сургутском лесничестве на площади 9,10 га.

В тушении данных пожаров задействовано 80 работников Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 160 ландшафтных пожаров, 510 лесных пожаров и 6 возгораний в природных заповедниках.