Мишустин одобрил создание инновационного центра «Юнити Парк» в Сургуте

Фото: Администрация Сургута

В Югре создадут инновационный научно-технологический центр «Юнити Парк», соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин. А сообщили об этом в телеграм-канале правительства округа.

- По поручению Президента РФ в автономном округе будет создан инновационный научно-технологический центр. Он расширит производство наукоемкой продукции, будет способствовать коммерциализации уникальных технологий и увеличит приток инвестиций в регион - говорится в сообщении.

В округе будут развиваться технологии в области энергетической безопасности, исследования в сфере медицины, а также создание передовых инженерных технологий и материалов, адаптированных к условиям Севера и Арктики. Большинство научных площадок разместят в Сургуте, а базовым учреждением выбран Сургутский государственный университет.

Частным и государственным компаниям, инвестирующим в развитие центра, предоставят земельные участки на льготных условиях.