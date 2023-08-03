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НовостиПроисшествия3 августа 2023 9:11

В Югре горит больше 170 гектаров леса

Все пожары удалось локализовать
Виктория Терина
Фото: Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО

Фото: Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО

В Югре, по данным окружного департамента недропользования и природных ресурсов , проводятся работы по тушению 3 лесных пожаров на площади 171 га в Советском лесничестве. Все возгорания локализованы.

В тушении пожаров задействован 101 работник Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование лесов в регионе продолжается в постоянном режиме.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре потушили 160 ландшафтных пожаров на площади более 26 тысяч га; 506 лесной пожар на площади свыше 49 тысяч га; 6 возгораний в природных заповедниках на площади 525 га.