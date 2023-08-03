В Югре 3 августа столбик термометра покажет +29 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня, 3 августа, синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Ночью столбик термометра покажет +14, +19 °С, а днем потеплеет до +24, +29 °С.

В Ханты-Мансийске также облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17, +19 °С, днем потеплеет до +24, +26 °С.