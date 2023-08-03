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НовостиОбщество3 августа 2023 2:41

В Югре 3 августа столбик термометра покажет +29 градусов

Местами возможен кратковременный дождь с грозой
Виктория Терина
В Югре 3 августа столбик термометра покажет +29 градусов

В Югре 3 августа столбик термометра покажет +29 градусов

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня, 3 августа, синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Ночью столбик термометра покажет +14, +19 °С, а днем потеплеет до +24, +29 °С.

В Ханты-Мансийске также облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17, +19 °С, днем потеплеет до +24, +26 °С.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре