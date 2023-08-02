Фото: Департамент здравоохранения ХМАО

Медикаменты из Югры передали участникам СВО. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО.

Уже не в первый раз сотрудники противотуберкулезного диспансера собрали необходимы медикаменты для участников СВО, мирных жителей новых территорий, которым так необходима поддержка. Собранные медикаменты, средства личной гигиены передали в Гуманитарный добровольческий корпус, а далее отправят в зону СВО.

- Многие мирные жители в ходе боевых действий остались без крова и средств к существованию. В основном это пожилые люди, женщины и дети. Выжить в таких чудовищных условиях без помощи и поддержки неравнодушных людей крайне сложно. Поэтому мы с большой радостью присоединились к благотворительным акциям, которые проходят по всей стране, - рассказали в диспансере.