В Югре 2 августа ожидается дождь и сильный ветер Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 2 августа, в Югре синоптики обещают переменную облачность. Ночью местами, а днем в большинстве районов кратковременный дождь. В отдельных районах гроза. Ветер северо-восточный ночью 3 – 8 м/с, днем ветер усилится до 7 – 12 м/с. Столбик термометра покажет ночью +14, +19 °С, днем +23, +28 °С.

В Ханты-Мансийске также будет переменная облачность. Ночью без осадков, а днем кратковременный дождь. Ветер северо-восточный ночью 3 – 8 м/с, днем 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +15, +17 °С, днем воздух прогреется до +24, +29 °С.

Подробнее о погоде в регионе можно узнать в инфографике МЧС.