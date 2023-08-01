В Югре врачи спасли 14-летнюю девочку с подозрением на редкое генетическое заболевание

Фото: Департамент здравоохранения ХМАО

Врачи кардиодиспансера сделали операцию креьенку с подозрением на редкое генетическое заболевание. Об этом сообщили в пресс-службе депздрава Югры. Все началось с высокого артериального давления и носовых кровотечений. Родители 14-летней девочки испугались и обратились к врачам за помощью.

Причиной редкой для таких юных пациентов патологии может быть генетическое заболевание. Ребенка отправили в Федеральный центр.

- У девочки заподозрили синдром Данона. Впервые заболевание впервые было описано в 1981 году. Достоверно известно, что оно «бьёт по сердцу» - здоровые ткани замещаются фиброзными, орган (сердце) увеличивается в размерах, вследствие чего со временем возникает жизнеугрожающая аритмия - говорится в сообщении департамента здравоохранения.

Врачи решили поставить девочке кардиовертер-дефибриллятор. Аппарат предотвратит остановку сердца. Операцию провел главный внештатный аритмолог Департамента здравоохранения Илья Силин. Операция проходила около часа. Девочка хорошо восстанавливается и скоро ее выпишут домой, но за юной пациенткой продолжат наблюдение медики.

- У нашей юной пациентки было зафиксировано нарушение ритма сердца, при котором рекомендована установка кардиовертера-дефибриллятора. На электрокардиограмме были зафиксированы пароксизмы. Мы их называем пробежками желудочковой тахикардии. На снимке их было всего три, если будет 30, сердце может остановиться - поделилась детский кардиолог окружного кардиодиспансера.