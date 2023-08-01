В Сургуте почти на 13 часов задержали рейс до Новосибирска Фото: Юлия Кучеренко

В Сургуте задержали рейс до Новосибирска почти на 13 часов. Сургутская транспортная прокуратура начала проверку.

- В аэропорту Сургута по технической причине задержан регулярный рейс № 5348 Авиакомпании "Сибирь" по маршруту Сургут-Новосибирск. Самолет не вылетел в установленное время 01.08.2023 в 11 часов 50 минут. Вылет задержан до 01 часа 00 минут 02.08.2023 - говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.

Известно, что на рейс ожидается 72 пассажира. Транспортная прокуратура следит за полным и своевременным оказанием услуг пассажирам.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» писали о том, что самолет, летевший рейсом Новосибирск-Сургут, экстренно вернулся в Толмачево из-за неисправности.