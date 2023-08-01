Пожилой пациентке из ДНР сделают операцию на тазобедренном суставе в Югре

Фото: Гуманитарный Добровольческий Корпус

Пожилая пациентка из ДНР пройдет лечение и реабилитацию в Югре. Об этом сообщает Гуманитарный Добровольческий Корпус Югры. 65-летняя женщина обратилась за помощью по телефону горячей линии 8 800 201-21-10. В сургутской травматологии посмотрели снимки женщины и состыковали дату вылета, а затем купили ей билеты. Ей организуют операцию на тазобедренном суставе.

- Она очень душевно переживает, волнуется. Дорога очень длинная. Постоянно пьет таблетки. Сейчас мы уже в Сургуте – поделилась доброволец Наталья Адаменко, которая сопровождала Ларису Антоновну от дома до Югры.

Волонтеры надеются, что все будет хорошо и Лариса Антоновна пойдет на поправку. За ее здоровьем будут пристально следить югорские врачи.