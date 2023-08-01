Глава Ханты-Мансийска борется с ядовитым растением, расчищая 70 га площади от него

Фото: телеграм-канал главы Ханты-Мансийска

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин начал бороться с ядовитым растением в городе. Об этом сообщил он сам в своем телеграм-канале. Речь идет о борьбе с Борщевиком Сосновским - недавно стартовал второй этап по скосу и химической обработке ядовитого растения. В этом году от него планируют очистить территорию площадью 75 га.

- В Ханты-Мансийске в разгаре скос травы в скверах, парках, общественных пространствах, территориях, прилегающих к детским площадкам, автомобильным дорогам. Площадь окоса составляет почти два миллиона квадратных метров. Такие работы проводятся 4 раза в сезон с мая по октябрь, по утверждённому графику и по обращениям граждан - отметил в своем телеграм-канале глава Ханты-Мансийска.

Максим Ряшин добавил, что оставить заявку на скос лишней растительности, борщевика с городских территорий можно в сообщениях группы "Ханты-Мансийск онлайн", позвонив в отдел экологии департамента городского хозяйства по номеру 32-33-92 или диспетчерскую своей управляющей компании.