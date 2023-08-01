Фото: телеграм-канал правительства Югры

Лангепас стал победителем всероссийского конкурса благоустройства. Об этом рассказали в телеграм-канале правительства Югры. Результаты конкурса стали известны на пленарном заседании Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений», который прошел во Владивостоке.

Проект разработан с опорой на этнические особенности Югры. Всю территорию разделят на тематические зоны для отдыха жителей. Авторы предусмотрели обустройство скверов, основной площади для городских мероприятий со сценой и сухим фонтаном, «Арт-пространства» для молодежи и уличного кафе.

Ранее этот объект для реконструкции выбрали сами жители во время рейтингового голосования «Формирование комфортной городской среды», а также он внесен в «Карту развития Югры».