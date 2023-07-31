В Урае молодожены получили в подарок на свадьбу корм для собак

Фото: Администрация Урая

В Урае молодожены получили на свадьбу необычные подарки - корм для собак. Об этом рассказали в администрации города. Молодая семья Даяновых - Руслан и Мария - сами решили, что поздравлять с бракосочетанием их надо не букетами, а кормом для собак.

Каждый гость прислушался к такой необычной просьбе. А Руслан и Мария распорядились подарками и передали 130 кг сухого корма центру временного содержания безнадзорных животных «101 Дворянин». Своим добрым поступком они обрадовали подопечных Центра.

В семье Даяновых с особенным трепетом и ответственностью относятся к собакам, у них есть мопс, а у их родителей алабай, поэтому они прекрасно знают, что нужно четвероногим.