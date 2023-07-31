В Тюмени прошел велопробег памяти генерала армии И.И. Федюнинского

Фото: АО «Транснефть - Сибирь»

Сотрудники «Транснефть - Сибири» вместе с жителями Тюмени приняли участие в масштабном велопробеге, посвященном 123-ей годовщине со дня рождения Героя Советского Союза, генерала армии Ивана Ивановича Федюнинского.

Каждый год в этот день у памятника легендарного командарма спортсмены, представители городского клуба ветеранов, Федерации велосипедного спорта, городской и областной Дум встречаются, чтобы вспомнить подвиги выдающегося земляка и поздравить друг друга с Днём города и Днём Военно-морского флота РФ.

Кстати, именно отсюда и стартует праздничный велопробег. В этом году нефтепроводчики приурочили спортивное мероприятие к 30-летию ПАО «Транснефть». Маршрут пролегал по центральным улицам и достопримечательностям Тюмени.

Фото: АО «Транснефть - Сибирь»

Первая остановка - стела «Город трудовой доблести». Здесь участников приветствовала бывший несовершеннолетний узник фашистских концлагерей, ветеран нефтетранспортной компании Александра Николаевна Нефёдова. Она пожелала удачи, за что нефтепроводчики поблагодарили почетную гостью. Ей вручили памятный подарок.

Ещё одним памятным местом в маршруте стал торпедный катер «Комсомолец» в сквере Петра Потапова. Торпедные катера выпускались на Тюменском судостроительном заводе во время Великой Отечественной войны. Завод был единственным предприятием в стране, строившим эти боевые судна. Депутат Тюменской областной Думы Юрий Баранчук рассказал участникам велопробега о трудовом подвиге работников завода.

После возложения цветочной гирлянды был дан старт ещё одной славной традиции нефтетранспортного предприятия - теперь все памятные, исторические события коллектива компании будут заноситься в книгу-энциклопедию предприятия «Летопись магистралей». Первую запись в книге оставили депутат Тюменской областной Думы Юрий Баранчук и заместитель генерального директора АО «Транснефть - Сибирь» Александр Мухортов.

Потом колонна велосипедистов продолжила свой памятный пробег по гостевым улицам города - Мельникайте, Республики и Ямской. Тюменцы приветствовали и поддерживали участников, а автовладельцы уступали дорогу спортсменам.

Фото: АО «Транснефть - Сибирь»

Финишировал велопробег на площади у Вечного огня. Здесь участников встретили коллеги и родные, которые на протяжении всей дистанции следовали за колонной и поддерживали участников.

Примечательно, что в этом пробеге участвовали дети сотрудников нефтетранспортной компании. Они вместе, плечом к плечу с родителями, преодолели дистанцию около 20 километров. Эмоции, поддержка и общее дело сплотили всех. Именно так формируется прочная связь поколений и передаётся память о великих подвигах земляков. Спортсмены возложили цветы к мемориалу, почтили память героев минутой молчания. А после общей фотографией на добрую память торжественно завершили праздничный велопробег.