В Нягани полицейские спасли жильцов из горящего дома

В ХМАО сотрудники полиции спасли людей во время пожара
Фото: Юлия Кучеренко
Полицейские спасли жильцов многоквартирного дома во время пожара в Нягани.
О пожаре стало известно около четырех часов утра, когда патрульный наряд ОМВД России по Нягани возвращался в отдел после очередного вызова. Заметив возгорание дома в центре города, полицейские быстро вызвали МЧС России и организовали эвакуацию жильцов.
Пожар начался с квартиры на втором этаже. Через дверь попасть в жилище не удалось, и тогда полицейский поднялся через балкон. Внутри находились две испуганные женщины и четверо детей. Полицейские помогли им выбраться и передали их медикам. Пожар потушили, а благодаря своевременным и профессиональным действиям сотрудников жертв удалось избежать.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, полицейские вместе с общественниками приняли участие в сборе материальной помощи для пострадавших от пожара.