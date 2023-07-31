В Нягани полицейские спасли жильцов из горящего дома

В ХМАО сотрудники полиции спасли людей во время пожара Фото: Юлия Кучеренко

Полицейские спасли жильцов многоквартирного дома во время пожара в Нягани.

О пожаре стало известно около четырех часов утра, когда патрульный наряд ОМВД России по Нягани возвращался в отдел после очередного вызова. Заметив возгорание дома в центре города, полицейские быстро вызвали МЧС России и организовали эвакуацию жильцов.

Пожар начался с квартиры на втором этаже. Через дверь попасть в жилище не удалось, и тогда полицейский поднялся через балкон. Внутри находились две испуганные женщины и четверо детей. Полицейские помогли им выбраться и передали их медикам. Пожар потушили, а благодаря своевременным и профессиональным действиям сотрудников жертв удалось избежать.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, полицейские вместе с общественниками приняли участие в сборе материальной помощи для пострадавших от пожара.