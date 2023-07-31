За неделю в Югре потушили 37 лесных и 5 ландшафтных пожаров

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За прошедшую неделю – с 24 по 31 июля, в Югре ликвидировали 37 лесных пожаров на площади 1 732,31 га и 5 ландшафтных возгораний на площади 650,4 га.

Сегодня, 31 июля, в регионе тушат 7 лесных пожаров на площади 194,25 га, из них локализовано 3 пожара на площади 190,50 га, в том числе 2 пожара в Аганском лесничестве, 1 пожар в Нижневартовском лесничестве, 3 пожара в Советском лесничестве и 1 пожар в Сургутском лесничестве.

С пожарами борются 78 работников Авиалесоохраны Югры, «Центроспаса-Югории», главного управление МЧС России по Югре, арендаторы и добровольцы. Используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов продолжается в постоянном режиме.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре потушили 159 ландшафтных пожаров на площади 26 314,83 га; 494 лесных пожара на площади 49 663,41 га и 6 возгораний в природных заповедниках на площади 525 га.