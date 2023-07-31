В Нефтеюганском районе погиб водитель легковушки, врезавшийся в фуру

Фото: Госавтоинспекция Югры

На дорогах Югры вновь произошло трагическое ДТП, унесшее жизнь человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Случилась авария 29 июля на 717-м километре трассы Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск» (Нефтеюганский район). По предварительным данным, 36-летний водитель «ВАЗа» хотел обогнать впереди ехавшую машину, но не справился с управлением.

Фото: Госавтоинспекция Югры

- При выполнении обгона мужчина не справился с управлением и столкнулся со встречным транспортным средством «FREIGHTLINER» под управлением 53-летнего водителя. В результате ДТП виновник происшествия скончался до приезда скорой медицинской помощи, - прокомментировали в ведомстве.

Всего за прошедшие выходные на дорогах округа зарегистрировано 8 ДТП, в которых 9 человек получили травмы, в том числе трое несовершеннолетних.