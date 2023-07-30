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НовостиОбщество30 июля 2023 7:35

Из Сургута отправили тысячу пряников ручной работы для военнослужащих

Рецепт пряников уникален, а в составе только натуральные ингредиенты
Виктория Терина
Фото: Женское движение в Югре/ официальный телеграм-канал правительства Югры

Фото: Женское движение в Югре/ официальный телеграм-канал правительства Югры

Из Сургута в зону СВО отправили тысячу пряников ручной работы. Изделия для военнослужащих, находящихся на защите Родины, изготовлены «Пироговой компанией».

Пряники имеют уникальный состав. Рецепт нашли в Государственном окружном музее Природы и Человека в Ханты-Мансийске, и этому способу приготовления кондитерского изделия уже более 200 лет. Пряники состоят исключительно из натуральных ингредиентов, таких как мука, мед, брусника и кедровые орехи. Срок их хранения достигает шести месяцев. При этом их вкусовые свойства не меняются.

Ранее, на новогодние праздники, компания отправляла десять тысяч пряников для бойцов.