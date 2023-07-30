В Югру привезли мощи великомученика Георгия Победоносца

Фото: Рамиль Нуриев/телеграм-канал правительства Югры

В Сургуте провели молебен о Победе. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале правительства Югры.

- В Югру прибыли мощи великомученика Георгия Победоносца. Ковчег с великой святыней встречали живым коридором, каждый желающий может приложиться к мощам в Георгиевском храме в Сургуте - говорится в сообщении.

Первое богослужение с мощами святого совершил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Участие в нем приняли представители духовенства, первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов, глава Сургута Андрей Филатов, а также жители Югры.

Святыня пробудет в Сургуте еще сегодня, 30 июля. Каждые полтора часа над частицей мощей проходят молебны с акафистами.

В России акция стартовала еще 6 мая. Мощи святого для общей молитвы ради победы привезут во все регионы. Прихожане смогут помолиться о военнослужащих и попросить помощи у святого для себя и своих близких.