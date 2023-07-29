Жителей ХМАО ожидают дождливые выходные

29 и 30 июля в Югре пройдут дожди с грозами. Фото: Виктория Гаврик

В Югре 29 и 30 июля пройдут дожди с грозами. За сутки в округе выпадет 15 миллиметров осадков. Температура воздуха опустится до +23 градусов Цельсия днем. В воскресенье, 30 июля, ожидается дальнейшее похолодание – ночью до +11 градусов. Синоптики прогнозируют погоду с переменной облачностью и дождем.

— 29 июля переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 4–9 м/с. Температура воздуха — от +12 до +17 градусов ночью, +23... +28 градусов днем. 30 июля переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха — от 11 до 16 градусов ночью, 22–27 градусов днем, — рассказали в Гидрометцентре РФ.

В Сургуте, по данным синоптиков, ветер усилится до 6 метров в секунду. В воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха — от +18 до +23 градусов.