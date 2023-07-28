В Югре коронавирусом заразились 4 человека за сутки Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зарегистрировано 270 380 случаев коронавируса. За минувшие сутки подтверждено 4 новых случаz COVID-19 в 3 муниципалитетах Югры, а именно: Сургут - 2; Советский район - 1; Мегион - 1.

На момент выявления у всех 4 человек наблюдались признаки ОРВИ. Контакт установлен в 4 случаях. За сутки на COVID обследовано 762 человека, всего прошли обследование 3 828 519. За весь период от COVID умерло 2 618 человек. За сутки выписались по выздоровлению 2 человека, за весь период пандемии вылечились 267 714 югорчан.