В Югре тушат 3 лесных пожара на площади 45 гектаров

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В Югре 28 июля проводятся работы по тушению 3 лесных пожаров на площади 45,10 гектаров. Два пожара зафиксированы в Советском лесничестве на площади 45 га; 1 пожар в Няксимвольском лесничестве на площади 0,1 га.

В тушении пожаров задействовано 58 работников Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре потушили 159 ландшафтных пожаров на площади 26 314,83 га; 486 лесной пожар на площади 49 413.20 га и 6 возгораний на землях ООПТ на площади 525 га.