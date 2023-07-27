В Югре подтверждено 10 новых случаев коронавируса Фото: Юлия Кучеренко

В Югре выявлено 270 376 случаев коронавируса. За сутки выявлено 10 новых случаев COVID-19 в 6 муниципалитетах региона, а именно: в Сургуте - 4; Нижневартовске - 1; Сургутском районе - 1; Мегионе - 1; Октябрьском районе - 2; Березовском районе - 1.

На момент выявления у всех 10 человек наблюдались признаки ОРВИ. Контакт установлен в 10 случаях. За сутки на COVID обследовано 994 человека, всего прошли обследование 3 827 757.

За весь период от COVID умерло 2 618 человек. За сутки выписался по выздоровлению 1 человек, за весь период пандемии вылечились 267 712 жителей Югры.

В России зафиксировано 18 379 583 случаев заражения коронавирусом. За все время от коронавируса в России умерли 380 076 человек. Подтвержденных случаев полного выздоровления от вируса на сегодня 17 798 245.