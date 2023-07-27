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НовостиОбщество27 июля 2023 10:00

В одном из поселков Югры открыли новую пожарную часть

Открывал пожарную часть заместитель главы Кондинского района Алексей Зяблицев
Виктория Терина
Фото: КУ «Центроспас-Югория»

Фото: КУ «Центроспас-Югория»

В Югре открылась новая пожарная часть. Ее торжественное открытие состоялось накануне, 26 июля, в поселке Болчары Кондинского района Югры.

Открывал пожарную часть заместитель главы Кондинского района Алексей Зяблицев, а также заместитель начальника управления организации обеспечения пожарной безопасности и аварийно-спасательных работ департамента региональной безопасности Югры Михаил Золотарёв и начальник пожарной части с. Болчары филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Кондинскому району Иван Шляхтенко.

Традиционно в день открытия нового здания, символический ключ вручили начальнику пожарной части с. Болчары.