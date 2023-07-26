Фото: Ирина Швец/ администрация Сургута

В Сургуте прикрыли незаконную торговую точку на проспекте Комсомольский. Об этом сообщили в администрации Сургута. Судя по фотографиям, опубликованным на странице мэрии в соцсетях на улице торговали ягодами. Торговля оказалась несанкционированной и закрыли ее из-за нарушений санитарных норм и правил хранения продукции, которая могла представлять опасность для потребителей.

С начала лета за незаконную торговую деятельность сотрудниками контрольного управления было составлено 189 протоколов. Нарушителям придется заплатить штраф в размере от 500 до 3 тысяч рублей. В администрации отметили, что для продажи товара обязательным условием является прохождение фитосанитарного контроля, наличие сертификатов качества, которые подтверждают, что продукция соответствует ГОСТам.