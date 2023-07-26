В Ханты-Мансийске жесткий убийца осужден на 17 лет Фото: Татьяна Коркина

Жестокий убийца из Югры осужден на 17 лет колонии строгого режима. Об этом сегодня, 26 июля, сообщил следственный комитет Югры.

Как рассказали следователи, 23-летний житель Ханты-Мансийска в январе 2022 года приехал в гости к знакомому, проживающему на территории гаражно-строительного кооператива «Обь». Воспользовавшись доверием потерпевшего, он зашел в помещение напал на него и убил. Потом молодой человек обыскал жилье, забрал мобильный телефон и больше 2,7 миллионов рублей.

Преступник оформил заявку от имени потерпевшего на получение кредита на 1 миллион рублей, но при проверке личности эта заявка была отклонена банком. Когда он попытался перевести со счета потерпевшего деньги сотрудники банка отклонили и эту операцию.

Суд приговорил югорчанина к 17 годам колонии строго режима с ограничением свободы на 2 года и штрафом в размере 200 тысяч рублей. Родственники погибшего получат от него 2 миллиона рублей.